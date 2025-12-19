Ostfildern: Handgemachte Krippenfiguren – „Zu schön, um es sterben zu lassen“

Handgemachte Krippenfiguren – „Zu schön, um es sterben zu lassen“

9 Anette Benner beim Bemalen von Ochsen. Seit etwas mehr als einem Jahr hat die Firma Holzspielwaren Ackermann ihren Sitz in Kemnat. In der offenen Werkstatt werden unterschiedlichste Figuren von Hand hergestellt und bemalt. Im Advent boomt das Geschäft. Foto: Caroline Holowiecki

Handgefertigte Holzspielwaren aus Kemnat (Kreis Esslingen) erleben einen Boom. Besonders in der Vorweihnachtszeit sind die Krippenfiguren gefragt. Was macht die Werkstatt so besonders?











Ochsen, Ochsen, immer wieder Ochsen. In aller Seelenruhe nimmt sich Anette Benner ein Holztier nach dem anderen vor, bemalt mit einem feinen Pinsel erst die Körper in einem Erdnussbutter-Farbton, dann werden etwas heller die Hörner und die Schnauzen herausgearbeitet, und am Schluss kommen die Äuglein drauf. Unaufhörlich.