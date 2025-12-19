Ostfildern: Handgemachte Krippenfiguren – „Zu schön, um es sterben zu lassen“
9
Anette Benner beim Bemalen von Ochsen. Seit etwas mehr als einem Jahr hat die Firma Holzspielwaren Ackermann ihren Sitz in Kemnat. In der offenen Werkstatt werden unterschiedlichste Figuren von Hand hergestellt und bemalt. Im Advent boomt das Geschäft. Foto: Caroline Holowiecki

Handgefertigte Holzspielwaren aus Kemnat (Kreis Esslingen) erleben einen Boom. Besonders in der Vorweihnachtszeit sind die Krippenfiguren gefragt. Was macht die Werkstatt so besonders?

Ochsen, Ochsen, immer wieder Ochsen. In aller Seelenruhe nimmt sich Anette Benner ein Holztier nach dem anderen vor, bemalt mit einem feinen Pinsel erst die Körper in einem Erdnussbutter-Farbton, dann werden etwas heller die Hörner und die Schnauzen herausgearbeitet, und am Schluss kommen die Äuglein drauf. Unaufhörlich.

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-55 %
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
*anschließend 10,99 € mtl.
  • Exklusive Artikel, Serien und Abovorteile genießen
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
*anschließend 10,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.