1 Videoüberwachung soll auch in Ostfildern geprüft werden – das schlagen die Freien Wähler vor. Foto: Janne Kieselbach/dpa

Um die Gewaltspirale zu durchbrechen, wollen die Freien Wähler Videoüberwachung prüfen lassen. Kinder und Jugendliche sind im Stadtgebiet gewalttätig geworden.











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Eine Videoüberwachung an öffentlichen Plätzen wollen die Freien Wähler im Gemeinderat von Ostfildern prüfen lassen. An der Endhaltestelle Nellingen und am Herzog-Philipp-Platz in der Parksiedlung sieht die Fraktion da Probleme. Dort störe immer wieder eine Gruppe von Kindern und Jugendlichen „mit hohem Gewaltpotenzial“.

Der Fraktion schwebt vor, alle zuständigen Akteure der Verwaltung, der Kinder- und Jugendförderung und die Schulleiter an einen Tisch zu bitten. Auch die Polizei soll sich einbringen. Nun mus der Gemeinderat über den Antrag abstimmen. „Es sollen rasche und effektive Maßnahmen besprochen werden in regelmäßigem Austausch, welche der öffentlichen Sicherheit und Ordnung für die angrenzenden Anwohner und Ladengeschäfte sowie der gesamten Bürgerschaft dienen“, fasst Fraktionschefin Petra Hönschel-Gehrung zusammen.

Die Kinder und Jugendlichen bedrohten „systematisch an den benannten Plätzen Passanten und Ladengeschäfte“. Bei den Betroffenen schüre das Angst. „Dieser Gewalt dürfen wir nicht tatenlos zusehen und müssen daher alle zur Verfügung stehenden Rechtsmittel einsetzen“ so Hönschel-Gehrung weiter. Die Landesregierung hat im Februar 2026 das Landesschutzgesetz geändert und erlaubt seitdem unter bestimmten Voraussetzungen den Einsatz von Videoanlagen zur Überwachung des öffentlichen Raums. Somit könnten Strafhandlungen schneller verfolgt werden und etwa ausgesprochene Platzverweise einfacher kontrolliert und geahndet werden.

Beim Umgang mit den jungen Menschen wollen die Freien Wähler die Kinder- und Jugendförderung ins Boot holen. Neben den Strafmaßnahmen, die bei den meisten Beteiligten nicht greifen, da sie unter 14 Jahre alt sind, müssten aus Sicht der Fraktion weitere lösungsorientierte Ansätze durch die Jugendsozialarbeit im Zentrum Zinsholz ungesetzt werden. „Langfristiges Ziel muss es sein, den teilweise noch strafunmündigen Kindern wieder eine Perspektive zu geben und sie rechtzeitig aus der Gewaltspirale herauszuholen“, so die Freien Wähler in ihrem Antrag. Anstelle von Ausgrenzung sollen sie Integration erleben durch eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung wie etwa mit Sportangeboten.