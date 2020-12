1 Masken aus eigener Fertigung stellt der Geschäftsführer Thomas Pilz (Mitte) für den guten Zweck der EZ-Weihnachtsspendenaktion zur Verfügung. Rechts EZ-Chefredakteur Gerd Schneider, links Spendenvereinsvorsitzender Harald Flößer. Foto: Horst Rudel

Die Ostfilderner Firma Pilz blickt nach zwei Krisen optimistisch nach vorne – und hat Masken für die EZ-Weihnachtsaktion gespendet.

Ostfildern - Mit Innovationen in der Automatisierungstechnik hat sich die Ostfilderner Firma Pilz in den gut 70 Jahren ihres Bestehens Weltruf erarbeitet. Doch als im März die Corona-Pandemie ausbrach, beutelte es wie viele andere auch das Familienunternehmen aus Ostfildern. Besondere Zeiten erfordern besondere Entscheidungen – deswegen entschloss sich die Geschäftsführung mit Susanne Kunschert und Thomas Pilz, das zu produzieren, was zu der Zeit am nötigsten gebraucht wurde: Mund-Nasen-Masken. „Das sollte nie ein eigenes Geschäftsfeld werden“, erklärt Pilz. Aber das sei ein Beitrag gewesen, den seine Mitarbeiter in einer bemerkenswerten Teamleistung gestemmt hätten.