Ostfildern feiert: Mehr als 1200 Anmeldungen – Kirbelauf in Nellingen ist gefragt

1 Der Nellinger Kirbelauf zieht Läuferinnen und Läufer aus der ganzen Region an. Foto: Jan Weiss

Mit mehr als 1200 Anmeldungen ist der Kirbelauf am 25. Oktober schon jetzt sehr gefragt. Der Turnverein Nellingen veranstaltet das Event mit Sponsoren.











Mehr als 1200 Läuferinnen und Läufer sind für den Nellinger Kirbelauf angemeldet, der am Samstag, 25. Oktober, stattfindet. Neben dem Hauptlauf über 7,3 Kilometer gibt es einen Bambini-Lauf und diverse Schülerstrecken.

Der Hauptlauf startet um 15.20 Uhr und beginnt in der Hindenburgstraße in dem Ostfilderner Stadtteil. Die Veranstalter versprechen entlang der Strecke „echte Volksfeststimmung“. Die Laufstrecke im Zentrum von Nellingen ist bereits ab 13 Uhr für den Verkehr gesperrt. Um 14 Uhr starten der Bambini-Lauf und die Schülerläufe.

Nach dem Nellinger Kirbelauf feiern Familien mit Hüpfburg

Nach dem Lauf wird in einer Familienarena mit Hüpfburg und bei einem breiten Angebot an Bewirtungsständen gefeiert. Veranstalter des Nellinger Kirbelaufs ist die Leichtathletik-Abteilung des TV Nellingen. Viele Sponsoren machen die Großveranstaltung möglich. Der Gesundheits-Center-Fiala-Pokal geht an das beste Schüler-Team, das „LaufschuhWerk“ ehrt die schnellste Mannschaft im Hauptlauf und der Filderanzeiger-Pokal zeichnet die fünf schnellsten Läuferinnen oder Läufer eines Firmenteams aus. Die Siegerehrungen finden zwischen 15.10 Uhr und 16.40 Uhr im Bereich Start- und Zielbereich statt.

Spätentschlossene Läuferinnen und Läufer dürfen noch mitmachen. Am Wettkampftag sind Nachmeldungen gegen eine zusätzliche Nachmeldegebühr von drei Euro pro Person im Wettkampfbüro (Zielbereich) bis jeweils Stunde vor Start des jeweiligen Laufes möglich. Weitere Informationen gibt es im Internet: www.turnverein-nellingen.de