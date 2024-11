Ostfildern feiert 50 Jahre: Bilder einer Stadt mit vielen Gesichtern

1 Jochen Bender hat Fotografien aus der Stadtgeschichte zusammengestellt. Foto: Ines Rudel

Mit einem Kalender hat Stadtarchivar Jochen Bender das Jubiläum Ostfilderns vorbereitet. Das 50-jährige Bestehen feiern Vereine und Gruppen mit einem vielseitigen Jahresprogramm.











Ein Fallschirmspringer landet auf dem Gelände der Nellingen Barracks, ein Mädchen in gelbem Pullover schaut zu: Bei der deutsch-amerikanischen Freundschaftswoche im Jahr 1975 gaben die US-Streitkräfte Einblicke in ihre Arbeit. Nach dem Abzug der Truppen hat die Stadt Ostfildern auf dem Areal den neuen Stadtteil Scharnhauser Park entwickelt. Wie es früher war, zeigt ein Kalender, den der Stadtarchivar Jochen Bender zum Stadtjubiläum herausgegeben hat.

Im kommenden Jahr feiert Ostfildern sein 50-jähriges Bestehen. Dafür wird ein Programm zusammengestellt, das die Vielfalt der Kommune abbilden soll. „Die Menschen in den Stadtteilen geben der Großen Kreisstadt ihr Gesicht“, sagt Bender. Deshalb hat er für den Kalender Bilder ausgewählt, die das Leben in der Stadt zeigen sowie deren Entwicklung und Veränderung. Ein Bild aus dem Jahr 1980 beispielsweise erinnert an die ehemalige Tankstelle in der Hindenburgstraße in Nellingen, die damals nicht nur Ortsdurchfahrt, sondern auch Stadtbahnstrecke war.

Mit der Projektgruppe „Geschichte vor Ort“, die seit Jahren zusammenarbeitet, plant Bender zudem eine Ausstellung. Sie wird am 9. Juni in der Volkshochschule eröffnet und ist dann bis 25. Juli zu sehen.

Herzstück des Jubiläumsjahrs aber ist ein Festwochenende am 12. und 13. Juli. Am Samstag feiert zunächst der Scharnhauser Park. Durch den neuen Stadtteil, der im Zuge der Landesgartenschau 2002 entstanden ist, hat die Stadt mit heute 40 000 Einwohnern noch stärker zu einer gemeinsamen Identität gefunden. Im Baumhain zwischen dem Sophie-Scholl-Haus und dem Stadthaus wollen die Bewohnerinnen und Bewohner ein Fest der Vielfalt feiern. Die Organisation übernimmt der Bürgerverein Die Schapanesen mit der Kinder- und Jugendförderung Ostfildern und mit anderen Akteuren.

Ein Fest für die ganze Stadt plant Julia Schlipf vom städtischen Kulturbüro für Sonntag, 13. Juli. Dabei stehen im Baumhain und vor dem Stadthaus im Scharnhauser Park Vereine, Schulen und Kindergärten aus allen Stadtteilen im Fokus. „Das ganze Jahr über wird es ein Festprogramm geben“, sagt der Stadtarchivar Bender. Viele Vereine, Einrichtungen und Gruppen stricken daran mit. Die Veranstalter wollen mit den Angeboten alle Generationen erreichen.

Mit einem besonderen Projekt ist das Heinrich-Heine-Gymnasium dabei: Die Kunstprofilklasse hat einen Hörspaziergang entwickelt. Fiktive, von den Jugendlichen selbst verfasste Hörstücke lassen historische Persönlichkeiten wie Anselm von Nellingen, Beethoven, Marie Curie, Käthe Kollwitz, Helene Lange, Eduard Mörike und viele weitere lebendig werden. An vielen Orten in Ostfildern gibt es QR-Codes, die man mit dem Handy scannen kann.

Der kulturellen Vielfalt Ostfilderns auch tragen die Stadtteilspaziergänge in russischer Sprache Rechnung. Die Touren führen durch Nellingen, die Parksiedlung und den Scharnhauser Park. Mit zum Programm gehören ferner Vereinsjubiläen: Die Feuerwehr Scharnhausen feiert ebenso 100-Jahr-Jubiläum wie der Obst- und Gartenbauverein Ruit.

Kalender Den großformatigen Jubiläumskalender, den die Stadt Ostfildern mit der Kalendermanufaktur realisiert hat, gibt es unter anderem in der Buchhandlung Straub in Nellingen, bei Die Vitrine in Kemnat sowie beim Buchladen im Park.