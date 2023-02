1 Über ein Fenster gelangte der Einbrecher ins Haus. (Symbolfoto) Foto: /imago stock&people

Am Mittwoch haben Einbrecher in Ostfildern (Kreis Esslingen) zugeschlagen.

Laut Polizei zerschlug ein Unbekannter zwischen 13 Uhr und 21 Uhr ein Fenster eines Hauses in der Friedrich-List-Straße und verschaffte sich so Zutritt zum am Ortsrand der Parksiedlung gelegenen Gebäude. Innen durchsuchte der Einbrecher das Mobiliar nach Wertsachen. Über Diebesgut liegen aktuell noch keine Informationen vor. Spezialisten der Kriminaltechnik sicherten die Spuren, das Polizeirevier Filderstadt ermittelt.