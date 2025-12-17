Ostfildern: „Die Kundschaft will einen Baum mit Seele“ – Verleih boomt

Nachhaltige Weihnachtsbäume sind in Ostfildern (Kreis Esslingen) im Trend. Die Baumschule Jung verleiht lebende Bäume, die Kunden Jahr für Jahr zurückholen. Warum das Konzept boomt.
Vom durchweichten Boden lässt sich Eberhard Jung nicht abhalten. Flott schreitet er in seinen schweren Arbeitsschuhen zwischen den Baumreihen hindurch. Der Matsch stört den bald 67-Jährigen nicht. Im Gegenteil. Er braucht einen feuchten Boden, um leichter Bäume ausgraben zu können. Die Baumschule Jung am Ortsrand von Ruit verkauft seit vielen Jahren Nordmanntannen und auch Fichten aus eigenem Anbau. Auf etwa einem halben Hektar wachsen die Bäumchen zu weihnachtlichen Freudenbringern heran. Das Besondere: Die Pflanzen werden nicht einfach nur abgesäbelt. Viele werden samt Wurzeln ausgegraben, in Eimer gepflanzt – und fürs Fest verliehen.