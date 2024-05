Ostfildern braucht Wohnraum für Geflüchtete: Ärger wegen geplanter Unterkunft für Geflüchtete

1 Auf der Spielwiese zwischen dem Wohngebiet an der Filderstraße und dem Gewerbegebiet in Scharnhausen ist eine Flüchtlingsunterkunft geplant. Foto: Horst Rudel

Für die Anwohner kamen die Pläne überraschend, in Scharnhausen auf der Spiel- und Streuobstwiese am Drosselweg eine Unterkunft für Flüchtlinge zu bauen. Stadt und Kommunalpolitiker sehen keine Alternative und wollen die Menschen jetzt beteiligen.











Der geplante Neubau für eine Flüchtlingsunterkunft an der Ecke Wittumäcker/Drosselweg in Scharnhausen sorgt bei den Anwohnern für Ärger. Deshalb waren die Zuhörerreihen im Gemeinderat bis auf die Stehplätze besetzt. Auf dem Areal zwischen Gewerbe- und Wohngebiet soll eine Flüchtlingsunterkunft mit drei Baukörpern für rund 100 Menschen entstehen. Dort sollen Familien und behinderte Menschen leben. Am 27. Juni ist eine Informationsveranstaltung für die Bürgerinnen und Bürger geplant. Die Stadträte fassten den Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan.