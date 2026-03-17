Ostfildern: „Besonderes Ereignis“ – Bei Jugendsportnacht zeigt der Nachwuchs, was er kann

„Besonderes Ereignis“ – Bei Jugendsportnacht zeigt der Nachwuchs, was er kann

1 Bei der Jugendsportnacht in Nellingen waren alle mit Begeisterung dabei. Foto: vat

Bei der Jugendsportnacht des TV Nellingen präsentierten 23 Gruppen ihr Können. Vergeben wurden auch die TVN Ehrenamtsawards.











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Die Jugendsportnacht des TV Nellingen ist im Jahresprogramm des Vereins ein besonderes Event. Auch diesmal erwies sich die Veranstaltung am Samstag in der Sporthalle 1 in Nellingen als Publikumsmagnet: 250 junge Sportlerinnen und Sportler zeigten ihr Können, und auf der voll besetzten Tribüne staunten mehr als 600 Zuschauer über die vielschichtigen Vorführungen der verschiedenen Abteilungen.

Schon lange vor dem Start der Sportnacht herrschte ein emsiges Treiben in der Halle. Im Hintergrund dröhnte die Musik, viele Kinder liefen aufgeregt hin und her, und die zuschauenden Eltern und Freunde warteten gespannt auf den Auftritt des sportlichen Nachwuchses.

Stets ein besonderes Ereignis

„Für unsere jungen Akteure ist die Jugendsportnacht stets ein besonderes Ereignis. Alle fiebern auf den Tag hin, an dem sie sich vor einem großen Publikum präsentieren können“, sagte Anna-Lena Unseld, die hauptamtliche Sportkoordinatorin des Turnvereins Nellingen. Vor drei Monaten hatte sie, unterstützt von Ehrenamtlichen, die organisatorische Vorbereitung der Jugendsportnacht gestartet.

Auch in den einzelnen Abteilungen wurde seit Monaten intensiv für den großen Auftritt geprobt. Die Mühen haben sich gelohnt: Ein ums andere Mal feierte das begeisterte Publikum die hervorragenden sportlichen Darbietungen mit stürmischem Applaus. Mit lockerer und unterhaltsamer Moderation sorgten Teresa Körner und Stephanie Dieter für eine entspannte Atmosphäre. Sie stellten die einzelnen Gruppen vor, bezogen gelegentlich das Publikum in das Geschehen mit ein, und als besonderer Clou traten sie – passend zu den Vorführungen – in stetig wechselnden, sehr fantasievollen Outfits auf.

23 Gruppen des TV Nellingen treten auf

Doch die Hauptakteure waren die jungen Sportlerinnen und Sportler. Schon beim Auftritt der fünf- bis elfjährigen Turnerinnen staunte man, mit welcher Körperbeherrschung und Grazie sich der Nachwuchs auf Schwebebalken und Bodenmatte bewegte. Das steigerte sich noch, als die Mädchen der RSG mit verschiedenen Handgeräten Rhythmische Sportgymnastik vom Feinsten präsentierten.

Insgesamt zeigten 23 Gruppen, mit welch breiter Palette und sportlicher Qualität der TV Nellingen in der Jugendausbildung punkten kann. Ob die „Little Hoppers“ mit einem Jazztanz begeisterten, Wettkampf-Turnerinnen ihr Können zeigten oder der Handballnachwuchs eine pfiffige Show aufs Parkett legte: Stets spürte man die Freude an der Bewegung, die trotz ausgefeilter sportlicher Leistungen nie zu kurz kam.

Ohne Ehrenamtliche undenkbar

„Das Vereinsleben im TV Nellingen, dem mitgliederstärksten Verein in Ostfildern, ist ohne die zahlreichen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer nicht denkbar“, betonte Anna-Lena Unseld. Deshalb hat der Verein den TVN Ehrenamtsaward ins Leben gerufen, der dieses Engagement würdigt.

Die von einer Jury ausgewählten Vereinsmitglieder wurden bei der Jugendsportnacht mit einer Stele und einem Geschenk geehrt. Über die Auszeichnung freuten sich Ina Schösser, die den Preis in der Kategorie Unterstützung/Support erhielt, Marek Wladarz (Verwaltungstätigkeit) sowie Lasse Nürk und Alexander Owertschuk, die den Preis in der Kategorie Sportpraxis entgegennehmen konnten.

Sportlich ging es dem Finale zu, in dem die schon etwas älteren Sportlerinnen und Sportler beeindruckende Kostproben ihrer Leistungsfähigkeit abgaben. Mit dem fetzigen Jazztanz-Auftritt der „Diamond Girls“ ging die Jugendsportnacht zu Ende, die mit attraktivem Sport Groß und Klein gleichermaßen erfreut hat.