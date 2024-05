Ostfildern baut den Online-Service aus: Flexibilität mit virtuellem Bürgerbüro

1 Online-Bürgerservice gibt es künftig auch in Ostfildern. Foto: dpa/Ralf Hirschberger

Bürgerservice will die Stadt Ostfildern künftig auch online anbieten. Voraussichtlich ab Anfang Juni können die Bürgerinnen und Bürger bei der Stadtverwaltung Leistungen auch über den Bildschirm in Anspruch nehmen. Zunächst ist das versuchsweise an den Öffnungstagen für zwei Stunden geplant. „Wir stehen kurz vor dem virtuellen Bürgerbüro“, kündigte Ostfilderns Oberbürgermeister Christof Bolay in der Sitzung des Gemeinderats im Stadthaus im Scharnhauser Park an.

Zunächst werden die Online-Sprechstunden zu den Randzeiten angeboten. Das ist auch für Berufstätige attraktiv, die sich um- oder abmelden wollen, die eine Steuer-ID oder sonstige Serviceleistungen benötigen. Ihnen spart das neue Angebot Wege. Die Anmeldung zu den neuen Serviceleistungen werden demnächst freigeschaltet. Dann bekommen die Interessenten einen Link zugesandt, über den sie sich verbinden können.

Ein Sicherheitsproblem, das manche befürchten könnten, lässt sich Rathauschef Christof Bolay zufolge bei diesem Angebot leicht lösen. „Die Bürgerinnen und Bürger müssen sich über einen Ausweis verifizieren.“ Zudem werde es eine Sicherheitsfrage geben. Sollten Rechnungen für die Verwaltungsleistungen anfallen, wird das über das Zahlungssystem Pay-Pal geregelt.

Homeoffice für Mitarbeitende

Das neue System bringt nach Bolays Worten auch für die Mitarbeitenden der Stadtverwaltung Vorteile. Sie haben künftig die Möglichkeit, in diesen Zeiten im Homeoffice zu arbeiten. Bolay hofft, dass das Angebot von den Menschen gut angenommen wird. Dann werde man in der Stadt möglicherweise darüber nachdenken, das virtuelle Bürgerbüro auszuweiten. In Städten wie Heidelberg oder Bietigheim-Bissingen laufen solche virtuellen Bürgerbüros bereits seit längerem erfolgreich.