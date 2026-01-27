Ostfildern: Bauen im Klimawandel – junge Stadtplaner setzen auf Hitzeschutz
1
Die angehenden Stadtplaner der Hochschule in Nürtingen bei der Exkursion in den Scharnhauser Park. Foto: Roberto Bulgrin

Klimafreundliche Planung und neue Wohnkonzepte sind große Themen für junge Stadtplaner der Hochschule Nürtingen. Im Scharnhauser Park holten sie sich Impulse.

Hitzeschutz und Schattenplätze sind große Themen in der Stadtplanung. Zukunftsweisend sind auch Entwässerungssysteme, die bei Starkregen funktionieren. In Zeiten des Klimawandels schaut die junge Generation der Stadtplaner anders auf den Städtebau, als dies früher der Fall war. Bei einer Führung durch den Scharnhauser Park entdeckten die Studierenden Wegweisendes.

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-55 %
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
*anschließend 10,99 € mtl.
  • Exklusive Artikel, Serien und Abovorteile genießen
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
*anschließend 10,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.