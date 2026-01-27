Ostfildern: Bauen im Klimawandel – junge Stadtplaner setzen auf Hitzeschutz

1 Die angehenden Stadtplaner der Hochschule in Nürtingen bei der Exkursion in den Scharnhauser Park. Foto: Roberto Bulgrin

Klimafreundliche Planung und neue Wohnkonzepte sind große Themen für junge Stadtplaner der Hochschule Nürtingen. Im Scharnhauser Park holten sie sich Impulse.











Hitzeschutz und Schattenplätze sind große Themen in der Stadtplanung. Zukunftsweisend sind auch Entwässerungssysteme, die bei Starkregen funktionieren. In Zeiten des Klimawandels schaut die junge Generation der Stadtplaner anders auf den Städtebau, als dies früher der Fall war. Bei einer Führung durch den Scharnhauser Park entdeckten die Studierenden Wegweisendes.