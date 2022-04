1 Beim Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von 10 000 Euro. Foto: dpa/Stefan Puchner

Am Montagnachmittag ereignete sich auf einer Kreuzung in Ostfildern ein Unfall, weil ein 86-Jähriger die Vorfahrt missachtete.















Zwei Autos mussten nach einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag in der Kirchheimer Straße abgeschleppt werden. Kurz nach 14.30 Uhr wollte ein 86 Jahre alter Mann mit seinem Wagen aus der Weiherhagstraße nach links in die Kirchheimer Straße einbiegen. Er missachtete die Vorfahrt eines 19-Jährigen, der mit seinem PKW auf der Kirchheimer Straße in Richtung Stadtmitte fuhr und kollidierte mit diesem. Verletzt wurde niemand. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 10 000 Euro.