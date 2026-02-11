Ostfildern: Abschied nach 38 Jahren – Engagierter Christ mit „Grünem Gockel“

1 Mit dem „grünen Gockel“ hat Manfred Bretschneider das Umweltbewusstsein der Gemeinde geschärft. Foto: Markus Brändli

Als Vorsitzender des Kirchengemeinderats hat Manfred Bretschneider in Nellingen viel bewegt. Jetzt zieht er sich in die zweite Reihe zurück, will aber weiter aktiv bleiben.











Umweltbewusstes Handeln liegt dem langjährigen Nellinger Kirchengemeinderat Manfred Bretschneider seit Jahrzehnten am Herzen. Deshalb hat er 2011 die Zertifizierung der Gemeinde für den „Grünen Gockel“ angestoßen. „Da geht es um die Bewahrung der Schöpfung“, ist der 72-Jährige überzeugt. Umweltziele mit den evangelischen Christen zu formulieren, das hat den Ingenieur gereizt.