10 Viele Familien nutzen die Osterferien für gemeinsame Unternehmungen. Foto: picture alliance / dpa/Frank Leonhardt

In den Osterferien öffnen viele Veranstaltungsorte wieder ihre Tore – und locken Kinder mit Mitmachaktionen. Wir haben einige reizvolle Familien-Ausflugsziele gesammelt, die von Stuttgart aus problemlos erreichbar sind.















In den Osterferien bleibt für viele Familien mit Kindern neben der Ostereiersuche und den Besuchen bei Verwandten noch genügend Zeit für Ausflüge oder Veranstaltungen. Da passt es gut, dass von April an einige Freizeitangebote aus dem Winterschlaf erwachen oder sich Öffnungszeiten verlängern. In den Parks erblühen die Frühlingsblumen, in den Zoos sind Jungtiere zu bestaunen und bei einigen Veranstaltungsorten gibt es spezielle Mitmachaktionen für Kinder zu Ostern.