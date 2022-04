1 Volker Hagmaier hat mit seinem Team den Ostergarten aufgebaut. Foto: Andreas Kaier

Ein Team der Kinderkirche in Deizisau zeichnet im Gemeindehaus die biblische Ostergeschichte nach – vom Einzug Jesus in Jerusalem bis hin zur Auferstehung.















Wer die Ostergeschichte und die Passion Jesu hautnah miterleben möchte, kann noch heute und am Ostersonntag im evangelischen Gemeindehaus in Deizisau durch den Ostergarten streifen. Den hat das Team der Kinderkirche um deren Leiter Volker Hagmaier, Karolin Kress und Julia Rudolph in diesem Jahr dort aufgebaut. An sieben gemeinsam mit den Kindern fantasievoll gestalteten Stationen wird der Leidensweg Jesu nachgezeichnet und mit allen Sinnen erlebbar gemacht. Weitere Informationen mit viel Musik und Gebeten gibt es in einer eigens fürs Smartphone entwickelten App. In der nächsten Woche ist der Ostergarten für die Kindergärten in Deizisau reserviert. „Je nachdem, wie die Resonanz ist, werden wir das Gemeindehaus vielleicht auch noch einmal für die Öffentlichkeit öffnen“, sagt Hagmaier.