Osterfeuer in Berglen: Flammenspektakel mit DJ zu Ostern – und ein Streichelzoo für Kinder

Diesen Anblick vergisst man nicht so schnell: meterhohe Flammen, die aus einem in Igluform aufgestapelten Berg aus Holzpaletten schlagen und in der Dunkelheit kilometerweit sichtbar sind. Am Abend des Karsamstags, gegen 21 Uhr, gehen wieder in der zur Gemeinde Berglen (Rems-Murr-Kreis) gehörenden Ortschaft Rettersburg Tausende von Einwegpaletten in Flammen auf und erzeugen neben ordentlicher Hitze eine beeindruckende Kulisse für die Zuschauer.

Das Osterfeuer in Berglen ist ein Schauspiel, das Jahr für Jahr Besucher in Scharen anzieht. „Im vergangenen Jahr waren es mehr als 3000 Leute“, sagt Harald Häfner, der das Spektakel seit mehreren Jahren organisiert. Wenn das Wetter einigermaßen mitspielt, wird es wohl auch dieses Mal wieder hoch her gehen bei der Freiluft-Veranstaltung rund um das Vereinsheim der Eintracht Rettersburg, die sich dem Chorgesang und dem Volkstanz verschrieben hat. Vor dem Entzünden des Osterfeuers führt der Vereinsnachwuchs stets einige Tänze auf, dann folgt der Fackeltanz und das Entzünden der Paletten.

Das Osterfeuer zu veranstalten ist für die gerade mal 100 Vereinsmitglieder ein ziemlicher Kraftakt, erzählt Harald Häfner – gut die Hälfte seien schon im Rentenalter. Allerdings packten auch viele aus dem Freundeskreis mit an und machten das Fest, das der Verein insbesondere für Familien veranstaltet, erst möglich.

3000 Paletten müssen für Osterfeuer in Berglen gestapelt werden

In den vergangenen Wochen haben die Helfer um Harald Häfner die Paletten kunstfertig übereinander gestapelt. Am Ende werden rund 3000 Stück zu einem runden, an ein Iglu erinnerndes Gebilde aufgetürmt sein. „Wir stapeln außen herum zwei Ringe aus Paletten, in die Mitte kommen dann die schlechten Exemplare“, erklärt Harald Häfner.

Anfangs, vor etwa 40 Jahren, wurde beim Osterfeuer ein Scheiterhaufen aus Baumschnitt errichtet und angezündet. Die Palettenvariante gibt es seit nunmehr gut 15 Jahren und zwar dank guter Beziehungen zu einer Entsorgungsfirma in Winnenden. Diese würde die Paletten, wenn sie nicht in Flammen aufgingen, schreddern und anderweitig entsorgen.

Damit bis zum Tag des Osterfeuers keine Igel, Siebenschläfer und andere Tiere in das riesige Holzgebilde schlüpfen, wird dieses sorgfältig abgezäunt. „Uns ist es sehr wichtig, dass kein Tier zu Schaden kommt“, sagt Harald Häfner, der vor rund zehn Jahren als Organisator eingesprungen ist, weil dem Osterfeuer sonst das Aus gedroht hätte. Etabliert hat die Tradition in Berglen einst ein aus dem hohen Norden zugezogener Mitbürger.

Dieses Jahr beim Osterfeuer in Berglen Streichelzoo und Ponyreiten

Dieses Jahr wartet das Osterfeuer mit einigen Neuerungen auf. Die Brandstelle haben die Veranstalter etwas vom Vereinsheim weg und nach hinten verschoben. Die Stände, an denen es wie gewohnt Getränke, Bratwürste, Pommes und Lammgyros aus der Region gibt, werden dieses Mal allesamt auf dem Platz vor dem Vereinsheim aufgebaut. Anlässlich des 100-jährigen Vereinsgeburtstags wird ein Jubiläumsbier ausgeschenkt. Neu im Essensangebot sind am Karsamstag süße außerdem Leckereien wie Popcorn und Zuckerwatte.

Für Kinder gibt es erstmals einen Streichelzoo und Ponyreiten – los geht das Kinderprogramm um 17 Uhr. Statt der sonst üblichen Band hat der Verein „einen bekannten DJ aus dem Rems-Murr-Kreis“ angeheuert, der für die passende Musik sorgt – anfangs etwas ruhiger, später wird er dann Stimmung in die Menge bringen.

Straßensperrung und kostenloser Shuttlebus zum Osterfeuer

Anders als in den Vorjahren wird die Linsenhofstraße, die zum Vereinsheim und zum Festplatz führt, komplett gesperrt. „So haben Krankenwagen und Feuerwehr im Notfall freie Fahrt“, sagt Harald Häfner. Für Besucher von auswärts bedeutet das allerdings, dass sie ihre Autos nicht wie gewohnt entlang der Linsenhofstraße parken können.

Für auswärtige Gäste, die mit dem Auto kommen, richtet der Verein deshalb zusätzlich einen kostenlosen Shuttleservice ein, Spenden sind dabei aber willkommen. Der Pendelbus fährt von 17.30 Uhr an und macht folgende Stopps:

Bushaltestelle Erlenhof, Erlenstraße

Bushaltestelle Bretzenacker Nachbarschaftsschule

Parkplätze gibt es in Erlenhof am nahe gelegenen Sportplatz, auch im Bereich der Nachbarschaftsschule sind Stellplätze vorhanden.