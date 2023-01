1 Die Stute und der Wallach wurden am Wochenende verletzt. (Symbolbild) Foto: dpa/Uwe Anspach

Die Vierbeiner stehen nachts auf der Koppel, als Unbekannte die Pferde unter anderem mit Stichen verletzen. Schon in der Vergangenheit kam es am Hof zu Diebstählen, die Polizei ermittelt nun und bittet Zeugen um Hilfe.















Unbekannte haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag laut Polizei zwei Pferde verletzt. Die Tat ereignete sich demnach auf einem landwirtschaftlichen Anwesen im Ostalbkreis.Wie die Polizei berichtet, erlitt eine Stute dabei eine Platzwunde am Kopf. Außerdem sollen die Täter einem Wallach das Fell am Hals geschoren haben und ihn anschließend mit einem spitzen Gegenstand mehrfach in den geschorenen Bereich gestochen haben. Bereits in den vergangenen zwei Monaten wurde mehrfach Werkzeug und Koppelzaunzubehör von dem Hof entwendet.

Die Polizei bittet Zeugen um Hilfe

Die Beamten ermitteln und hoffen auf Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen geben können. Sie bittet darum, sich unter der Telefonnummer 07326/91 90 00 beim Polizeiposten Neresheim zu melden.