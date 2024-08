Ostalbkreis: Schlägerei auf Grillplatz wegen Affäre: Mindestens sieben Verletzte

1 Nicht nur mit Worten, sondern auch mit Fäusten setzten sich zwei Gruppen im Ostalbkreis auseinander. Foto: imago//Liesa Johannssen

Liebe tut manchmal weh: Wegen Liebeleien haben sich in Tannhausen (Ostalbkreis) mehrere Personen wüst geprügelt. Nach Angaben der Polizei hatten sich die Streithähne am Donnerstagabend auf einem Grillplatz bei Bergheim getroffen. „Wohl aufgrund einer Affäre stritten sich die Parteien und lieferten sich in der Folge eine handfeste Auseinandersetzung“, heißt es im Polizeibericht.

Offenbar kamen im Verlauf der Streiterei immer mehr Menschen dazu – es soll sich um Freunde und Verwandte gehandelt haben. An der Schlägerei waren letztlich mindestens vier Männer und ebenso viele Frauen „aktiv beteiligt“.

Eine 18-Jährige wurde dabei schwer verletzt, zwei weitere Frauen sowie drei Männer erlitten leichtere Verletzungen. Die 18-Jährige und ein gleichaltriger Mann wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.