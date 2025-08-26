Ortsmitten Baltmannsweiler: Wie auf dem Schurwald bezahlbare Wohnungen entstehen

1 Das Quartier rund um das ehemalige Rathaus und die alte Feuerwehr Hohengehren gehört zu den beiden städtebaulichen Projekten. Foto: Archiv/Roberto Bulgrin

In Baltmannsweiler (Kreis Esslingen) kommen die Planungen für die beiden Ortsmitten voran. Das Ziel ist der Bau von bezahlbaren Wohnungen.











Bei ihrer Gemeindeentwicklung setzt die Schurwaldgemeinde Baltmannnsweiler auf wettbewerblichen Dialog statt auf das klassische Vergabeverfahren. Im Fokus stehen die beiden zentral gelegenen ehemaligen Feuerwehrareale in Baltmannsweiler und Hohengehren, die städtebaulich neu geordnet und neu genutzt werden sollen.

Die beiden Areale sind Teil des Projekts „Lücken Nutzen“, das das Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen Baden-Württemberg vor drei Jahren aufgelegt hat. Die Fragen rund um die Nachnutzung der ehemaligen Feuerwehrareale hat die nächste Etappe erreicht, teilt die Kommune mit, denn inzwischen sei die Veröffentlichung des europaweiten Vergabeverfahrens für den Verkauf und die Entwicklung der Grundstücke beauftragt.

Leben und Wohnen auf dem Schurwald fördern

Vorgesehen ist dort ein Nutzungsmix mit unterschiedlichen attraktiven und bezahlbaren Wohnformen für Menschen in verschiedenen Lebensphasen.

Der Gemeinderat Baltmannsweiler hat sich auf Empfehlung des beauftragten Projektbüros stadt.bau.plan bei diesem Schritt für einen wettbewerblichen Dialog entschieden. Dabei handelt es sich um ein Verfahren, bei dem alle relevanten Aspekte des Projekts offen besprochen und weiterentwickelt werden.

Auf diese Weise ermöglichen nach Aussage der Kommune das „fachliche Know-how und die Marktkenntnisse der Bieter die Möglichkeit, unterschiedliche und innovative Konzepte zu erhalten“. Die Auswahl der Dialogteilnehmer soll im Oktober erfolgen. Anschließend soll in die Dialogphase gestartet werden, welche voraussichtlich bis Mai 2026 andauert.

„Im Rahmen dieses Vergabeverfahrens werden in einer oder mehreren Dialogphasen von Seiten der Gemeinde gemeinsam mit den Bietern Lösungen erarbeitet, die sowohl die kommunalen Zielsetzungen, als auch die Anforderungen der Investoren berücksichtigen. Ziel ist es, ein geeignetes Bau-, Nutzungs-, Finanzierungs- und Umsetzungsmodell zu entwickeln, das auch einen angemessenen Kaufpreis umfasst“, heißt es weiter.

Bezahlbare Wohnungen sollen gebaut werden

Im Herbst 2022 hatte die Gemeinde Baltmannsweiler als eine von lediglich fünf Kommunen, darunter auch die Stadt Esslingen mit dem Tobias-Mayer-Quartier, landesweit den Zuschlag im Rahmen der Wohnraumoffensive des Ministeriums für Landesentwicklung und Wohnen Baden-Württemberg und dessen Baustein „Innovativ Wohnen BW“ erhalten. Der damit angestoßene Planungsprozess wird vom Land mit rund 300 000 Euro gefördert.

Im Rathaus Baltmannsweiler werden die Planungen vorangetrieben. Foto: Archiv/Roberto Bulgrin

Die Entwicklung der Ortsmitten in Baltmannsweiler und Hohengehren samt der freigewordenen Feuerwehrareale soll weiter vorangetrieben werden, nachdem der Gemeinderat bereits in den Jahren 2023 sowie 2024 wichtige Beschlüsse gefasst und Vergaben getätigt hatte. Die Bürgerschaft soll weiterhin niederschwellig und temporär im Prozess informiert und beteiligt werden.