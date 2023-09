Ortsmitte in Echterdingen

1 Das Parkhaus ist ausgeschildert, aber ob es dort noch freie Plätze gibt, weiß der Autofahrer bisher nicht im Voraus. Foto: Philipp Braitinger

Um den Parkplatz-Suchverkehr zu reduzieren, soll in Echterdingen ein neues Leitsystem installiert werden.











Im Ortskern spielen sich regelmäßig Szenen ab, die Verkehrsplaner so nicht haben wollen. Auf der Suche nach einem freien Parkplatz kurven Autofahrer durch die Straßen, schauen vielleicht noch in der Nebenstraße nach, bis sie ihren Wagen schließlich irgendwo abstellen. „Leider bestimmt der tägliche Parksuchverkehr einen Großteil des sonst positiven Eindrucks der Bernhäuser Straße sowie der angrenzenden Straßen“, schreibt die Stadt. Würde stattdessen direkt der nächste freie Parkplatz angefahren und das Auto ohne Umwege dort abgestellt werden, könnte dies die Innenstadt von Echterdingen vom beschriebenen Parksuchverkehr entlasten. Ein neues Parkleitsystem soll Autofahrern zukünftig dabei helfen, einen der vielen Parkplätze in der Innenstadt anzufahren.