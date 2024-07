Ortskernsanierung in Kemnat: Die Großbaustelle sorgt für Ärger

Ortskernsanierung in Kemnat

1 Die Engstelle an der Schule bereitet Christiane Brüning, Hartwig Riedel und Ottmar Mayer (von links) große Sorgen. Sie wünschen sich in den Spitzenzeiten Schülerlotsen. Foto: Ines Rudel

Dass der Verkehr wegen der Großbaustelle auf der Heumadener Straße in Kemnat über Wohnstraßen gelenkt wird, ärgert Anwohner. Sie haben eine Bürgerinitiative gegründet.











Link kopiert

Sehnsüchtig hatten die Bürgerinnen und Bürger das Großprojekt erwartet. Nun sorgt die Umgestaltung der Heumadener Straße in Kemnat für Ärger. Nicht nur die Geschäfte an der Ortsdurchfahrt leiden unter der Straßensperrung. Weil der Bus- und der Schwerlastverkehr an der Pfingstweideschule vorbei über Wohnstraßen geleitet wird, ist die Situation angespannt. Kinder und Eltern sind wegen des Verkehrs auf dem Weg besorgt. Um Autofahrer zu warnen, haben die Kinder Schilder mit der Aufschrift „Vorsicht, Schule!“ gemalt.