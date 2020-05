1 Das Fest auf dem Nellinger Klosterhof und der Fildermarkt werden um ein Jahr verschoben. Foto: Roberto Bulgrin

Nellingen verschiebt die Festwoche zum Ortsjubiläum. Auch das Klosterhoffest und der Fildermarkt werden aufgrund der Corona-Krise zu einem anderen Zeitpunkt stattfinden.

Nellingen - Corona hat den Feierlichkeiten zum 900-jährigen Jubiläum von Nellingen einen dicken Strich durch die Rechnung gemacht. Alle geplanten Aktivitäten und Veranstaltungen zwischen dem 23. und dem 28. Juni sind abgesagt. Dennoch blickt die Stadt nicht verzagt in die Zukunft. Julia Schlipf vom Kulturbüro arbeitet derzeit an Plan B, der allen Enttäuschten Trost spenden soll: nächstes Jahr zur selben Zeit, am selben Ort soll „900 plus1“ gefeiert werden. Es hätte so schön werden können. Ein großer Umzug und Street-Food-Markt, Live-Musik, Klosterhoffest und Fildermarkt, Festvortrag und Orientierungslauf standen unter anderem auf dem umfangreichen Programm. Mitte März kam der Lockdown. Nichts ging mehr. Das soziale Leben war eingefroren. Seither fährt die Regierung auf Sicht und lockert die Beschränkungen Schritt für Schritt. Doch für verbindliche Planungen, die ein Festwochenende in diesem Ausmaß erfordern, ist das zu vage, zumal Großveranstaltungen bis 31. August nicht gestattet sind. Deshalb hat sich die Stadt entschlossen, den Termin frühzeitig abzusagen. Nun nimmt man 2021 ins Visier. „Damit nicht der ganze Aufwand umsonst war“, wie Julia Schlipf sagt und um die Arbeit, die Vereine, Gemeinschaften, Kirchen und Organisationen bereits investiert haben, zu honorieren. „Natürlich ist ein rundes Jubiläum an ein Datum gebunden“, so Oberbürgermeister Christof Bolay. Es wäre eine gute Gelegenheit gewesen, die frisch sanierte Hindenburgstraße zu beleben und auch der geplante verkaufsoffene Sonntag als Anreiz für die Einzelhändler fällt aus. „Aber wir hoffen, dass es nächstes Jahr umso schöner wird.“