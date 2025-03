Ortsbaumeister in Denkendorf: Michael Heidrich nimmt nach 17 Jahren Abschied

„Keine traurige Beerdigung“ Die Fasnet in Neuhausen ist beerdigt – So lief die letzte Party der Saison

Die närrische Saison ist vorüber. Am Dienstagabend ist die Fasnet 2025 im Kreis Esslingen beerdigt worden. Auch in Neuhausen wurde noch ein letztes Mal gefeiert, ehe das ausgelassene Treiben in einen traurigen Abschied mündete.