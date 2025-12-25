1 Bei einem Unfall auf der Autobahn 5 im Ortenaukreis ist ein Mann von einem Auto erfasst worden und dabei ums Leben gekommen (Symbolfoto). Foto: IMAGO/Eibner/IMAGO/Eibner-Pressefoto/Marcel von Fehrn

Ein Mann betritt nach einem Unfall die Fahrbahn der A5 – der tragische Ausgang sorgt für eine Vollsperrung und einen schockierten Autofahrer.











Bei einem Unfall auf der Autobahn 5 bei Achern (Ortenaukreis) ist ein Mann von einem Auto erfasst worden und dabei ums Leben gekommen. Nach ersten Ermittlungen der Polizei hatte der 49-Jährige seinen Wagen am Abend nach einem Auffahrunfall mit einem Lkw auf dem Standstreifen abgestellt. Anschließend habe er aus ungeklärten Gründen die Fahrbahn betreten, wo er von einem heranfahrenden Auto erfasst wurde.

Einsatzkräfte versuchten, den 49-Jährigen noch vor Ort zu reanimieren, konnten jedoch nur noch seinen Tod feststellen. Der Autofahrer, der ihn erfasst hatte, erlitt einen Schock. Die A5 in Fahrtrichtung Norden wurde für die Unfallaufnahme und Räumungsmaßnahmen komplett gesperrt.