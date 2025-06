Ortenaukreis: Mann nach Hundeangriff in Lebensgefahr

1 Der Hund wurde von einem Polizisten erschossen. (Symbolbild) Foto: Jan Woitas/dpa/Jan Woitas

Selbst als die Polizei eintrifft, lässt der Hund nicht vom Arm des Mannes ab. Es ist der dritte Hundeangriff in dieser Woche im Ortenaukreis.











Ein Hund hat in Kehl (Ortenaukreis) einen Mann angegriffen und lebensgefährlich verletzt. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatte der Hund sich in den Arm des Mannes verbissen und nicht mehr losgelassen, wie ein Polizeisprecher sagte. Ein Polizist habe das Tier erschossen. Bei dem Hund handele es sich nach einer ersten Einschätzung um einen Mischlingshund mit American-Stafford-Einfluss.

Zu der Beißattacke kam es auf dem Anwesen des Hundebesitzers, eines Verwandten des Opfers, im Stadtteil Auenheim. Der Angriff geschah am Vormittag im Freien. Auch ein Kind war anwesend, das den Angaben zufolge nach jetzigem Erkenntnisstand nicht angegriffen wurde.

Dritter Hundeangriff diese Woche im Ortenaukreis

Auf dem Grundstück leben zwei weitere Hunde. Es werde ermittelt, ob auch sie an dem Angriff beteiligt waren. Auf Anordnung der Stadt Kehl wurden die Tiere vorerst beschlagnahmt und in ein Tierheim gebracht.

Es ist der dritte Hundeangriff im Ortenaukreis in dieser Woche: Am Dienstag wurde in Schutterwald ein 60-Jähriger von einem belgischen Schäferhund gebissen und leicht verletzt. Am gleichen Abend wurde in Offenburg ebenfalls ein 60-Jähriger von einem Pitbull gebissen.