3 Die Aufnahme einer Wildkamera zeigt ein Fischadlerpaar im vergangenen Jahr am Oberrhein. Mutmaßlich sind es dieselben beiden Vögel, die derzeit im Landkreis Rastatt brüten. Foto: Daniel Schmidt-Rothmund/Daniel Schmidt-Rothmund

De Wiederansiedlung des Greifvogels in Baden-Württemberg ist die Lebensaufgabe des Mössinger Ornithologen Daniel Schmidt-Rothmund. Jetzt zeichnet sich ein Erfolg ab.















Die Nachricht hatte Daniel Schmidt-Rothmund in der zweiten Aprilhälfte erreicht: Auf einem der künstlich angelegten Adlerhorste am Oberrhein hat sich ein Fischadlerpaar eingefunden und baut eifrig die Nisthilfe aus. Eine Wildkamera am Horst liefert seitdem verheißungsvolle Bilder ins Nabu-Vogelschutzzentrum Mössingen. Ist das der lang ersehnte Durchbruch für das Wiederansiedlungsprojekt des großen Greifvogels in Baden-Württemberg? Zahlt sich in diesem Jahr für den Ornithologen und seine Helfer mehr als 30 Jahre Arbeit endlich aus?