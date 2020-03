Adam Krukiewicz ist Organist der katholischen Gesamtkirchengemeinde in Wernau. Nun begeisterte das junge Talent das Publikum des Benefiz-Konzerts der Caritas- und Seelsorgestiftung „Dem Menschen nahe“ mit anspruchsvollen Werken der Orgelliteratur in der St. Erasmus-Kirche. Dabei wurden Spenden in Höhe von 1130 Euro gesammelt. Der Erlös des Abends kommt der Stiftung zugute.

Dorothea Restle, die erste Vorsitzende der Stiftung der Gesamtkirchengemeinde, begrüßte das Publikum. Unter den Gästen waren neben Bürgermeister Armin Elbl und Pfarrer Felix Thome auch die Geschäftsführerin der Caritas-Stiftung, Angelika Hipp, der Pfarrer der evangelischen Kirchengemeinde Ulf Schlimper und Pfarrer Wolfgang Schrenk als Gründungsmitglied der Stiftung sowie Antonie Hanninger von der Stiftung „Lebensfreude, Lebensqualität und Würde in St. Lukas und in Wernau“.

Adam Krukiewicz begann sein Konzert mit Präludium und Fuge von Felix Mendelssohn Bartholdy. Es folgte mit der Orgelkomposition des französischen Komponisten Olivier Messiaen „Le Banquet céleste“ ein sprichwörtlich „himmlisches Gastmahl“ voller Mystik. Nicht nur zum Choral „Cistercien“ von Jehan Alain sprach Ingrid Baur die passenden Bibeltexte.

Es folgten zwei Etüden für Pedalflügel von Robert Schumann Opus 56 Nr. 2 und 5. Die nachfolgenden Orgelstücke waren von Surzynski, Franck und Johann Sebastian Bach.

Am Schluss bedankte sich die zweite Vorsitzende der Stiftung, Claudia Köhler, beim frenetisch applaudierenden Publikum und bei den Interpreten für den gelungenen Abend, der mit einem von Pfarrer Felix Thome gesprochenen Segen beendet wurde.