1 Kevin Kerrutt mit seiner Partnerin Mara Grubisic Foto: privat

Kevin Kerrutt war jung und sportlich – bis sein Herz plötzlich kaum noch Blut pumpte. Jahrelang musste er auf ein neues Herz warten. Heute ist er dem Spender „unendlich dankbar“.















Mit nicht einmal 20 Jahren ist das normale Leben für Kevin Kerrutt vorbei: Er fühlt sich immer schlapper, kann schließlich ohne Pause nicht mal mehr 50 Meter gehen. Und das, obwohl er vorher so sportlich war – Fahrrad fahren, Fußball spielen, schwimmen. „Die Diagnose war Herzmuskelentzündung, vielleicht ausgelöst durch eine verschleppte Grippe. Als Folge erweiterte sich mein Herz immer weiter, war schließlich doppelt so groß wie normal“, erzählt er. Ein so großes Herz aber kann nur wenig Blut pumpen. Bald ist klar: Medikamente helfen nicht. Der junge Mann, der aus dem Sauerland stammt und zwischenzeitlich in Sachsen lebt, braucht eine neue Pumpe, ein neues Herz.