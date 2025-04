Organisierte Kriminalität: Masche Love Scamming: Prozess gegen nigerianische Mafia

Duisburg Schulen sollen nach Drohschreiben am Dienstag wieder öffnen

Unbekannte drohen mit Straftaten an 17 Schulen in Duisburg. Die Folge: Für knapp 18.000 Schüler bleibt das Schultor sicherheitshalber zu. Am Dienstag soll aber wieder Unterricht vor Ort stattfinden.