Jubiläumsfeier in Esslingen Der Türkische Kulturverein wird 40

Am Samstag begeht der Türkische Kulturverein Esslingen sein 40-jähriges Bestehen. Zunächst als fröhliche Feier geplant, steht das Programm am Samstag unter dem Eindruck der Erdbebenkatastrophe in der Türkei und Syrien.