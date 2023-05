17 „Wer nicht genießt, ist ungenießbar“, sagt Schwester Teresa. Foto: /Susanne Weisheit

Die in Weinheim aufgewachsene Ordensschwester Teresa hat eine Krebserkrankung überstanden. Sie verbreitet ihre Botschaft der Nächstenliebe über alle Kanäle.















Weiße Haube, blauer Schleier, blaues Gewand, Holzkreuz um den Hals – Teresa Zukic sieht aus wie eine ganz normale Ordensfrau. Nichts jedoch ist gewöhnlich an dieser schillernden Schwester, die erstmals 1991 in der Sat-1-Show „Schreinemakers live“ als „Skateboard fahrende Nonne“ öffentlich in Erscheinung trat. Zwei Redakteurinnen war die Vizentinerin in einem Zug aufgefallen. Ihnen hatte Schwester Teresa erzählt, wie sie sich in Hanau in sozialen Brennpunktvierteln um Kinder kümmert, Skateboard fährt, Fußball, Basketball und E-Gitarre spielt. Prompt wurde sie in die Sendung eingeladen, wo sie dann noch steppte. „Gott hat ein Skateboard benutzt, um die Herzen meiner Kids im Viertel zu gewinnen. Auch wenn ich heute das blöde Brett nicht mehr sehen kann, es hat viele Türen geöffnet.“