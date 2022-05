1 Chorleiterin Heidrun Speck ist es wichtig, die Sängerinnen und Sänger nach ihren jeweiligen Möglichkeiten zu fördern. Foto: Ines Rudel

Mit Chorleiterin Heidrun Speck arbeitet der Oratorienverein Plochingen seit 22 Jahren erfolgreich. Seit 100 Jahren pflegen die Sängerinnen und Sänger anspruchsvolle Musik.















Das Singen hat Heidrun Speck immer sehr glücklich gemacht. „Ich singe seit meiner Kindheit und so vielfältig, wie sich mein Leben gestaltet“, sagt die Chorleiterin. Diese Leidenschaft möchte sie den Sängerinnen und Sängern des Oratorienvereins Plochingen (OVP) weitergeben. Seit dem Jahr 2000 leitet sie den Chor. 2022 feiern die Mitglieder das 100-jährige Bestehen. Im Jubiläumsjahr möchten die rund 50 Aktiven ihre Vielseitigkeit zeigen. Deshalb gibt es am 20. und 21. Mai Überraschungskonzerte in der Alten Steingießerei im Dettinger Park.