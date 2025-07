Opulenter Präsidenten-Stil: Kennedy Jr. angetan von neuer Deko im Weißen Haus

1 Robert Kennedy Jr. ist voll des Lobes für Donald Trumps Stil. Foto: John McDonnell/AP/dpa

Unter Donald Trump verändert sich nicht nur der Politikstil im Weißen Haus. Auch optisch lässt er umgestalten. Sein Gesundheitsminister – selbst aus einer Präsidentenfamilie – findet das großartig.











Link kopiert

Washington - US-Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. hat sich begeistert über das neue Erscheinungsbild des Weißen Hauses gezeigt. Er kenne das Gebäude seit 65 Jahren, aber so gut wie derzeit habe es ihm noch nie gefallen, sagte Kennedy Jr. bei einem gemeinsamen Auftritt mit US-Präsident Donald Trump in Washington.

Das Oval Office sei unter der Ägide des Republikaners vollständig verwandelt worden, schwärmte der Minister. Beim Betrachten alter Fotos sei ihm aufgefallen, wie "trist" das Büro des Präsidenten früher gewirkt habe – heute sei das Gegenteil der Fall.

Sein Onkel, Ex-Präsident John F. Kennedy, und dessen Ehefrau Jackie hätten ein ausgeprägtes Gespür für Design gehabt und verstanden, wie wichtig Schönheit in öffentlichen Gebäuden sei, führte Kennedy Jr. aus. Diese sei "ein Vorbild für Demokratie – für die Entfaltung des menschlichen Geistes durch kreative Freiheiten". Heute sehe das Weiße Haus "außergewöhnlich" aus.

USA-Flaggen, Gold und neue Bilder

Seit Beginn der zweiten Amtszeit Trumps hat sich das Gebäude in der Tat merklich verändert. Im Außenbereich ließ der Präsident zuletzt zwei neue Fahnenmasten mit großen USA-Flaggen installieren. Im Oval Office dominieren nun vor allem opulente, goldfarbene Dekorationselemente und neue Bilder. Im Eingangsbereich des Büros hängt das – ebenfalls in einem goldfarbenen Rahmen präsentierte – Polizeifoto Trumps, das 2023 in einem Gefängnis im Bundesstaat Georgia aufgenommen wurde. Hintergrund war eine Anklage wegen versuchten Wahlbetrugs im Zuge der Präsidentschaftswahl 2020.

Die Begeisterung des Gesundheitsministers dürfte manche überraschen, weil Trump gleich mehrere Relikte aus der Ära von dessen Onkel beseitigen ließ: Eine Efeupflanze, die nach verbreiteter Überlieferung ein Geschenk des irischen Botschafters an den Demokraten gewesen sein soll, ließ Trump vom Kaminsims im Oval Office entfernen. Außerdem lässt er die Rasenfläche in der Mitte des berühmten Rosengartens asphaltieren. Sie wurde nach Angaben der US-Parkbehörde Anfang der 1960er Jahre im Rahmen einer umfassenden Neugestaltung angelegt – auf Initiative Kennedys.