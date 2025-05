Opfer in Wohnung in Ostfildern ausgeraubt: Ein Dutzend 500-Euro-Scheine als Beute – Drei junge Männer verurteilt

Opfer in Wohnung in Ostfildern ausgeraubt

1 Das Landgericht Stuttgart verurteilte drei Männer, die in Ostfildern einen Bekannten ausgeraubt hatten. Foto: Marijan Murat/dpa

Das Landgericht hat drei junge Männer wegen besonders schwerer räuberischer Erpressung verurteilt. Sie haben in Ostfildern einen Bekannten solange mit einer Waffe bedroht und geschlagen, bis er ihnen zwölf 500-Euro-Scheine aus seinem Safe gab.











Link kopiert

Ende Juli 2024 drangen drei junge Männer in die Wohnung eines Bekannten in Ostfildern ein und bedrohten ihn mit Schreckschusswaffen. Sie schlugen so lange auf ihn ein, bis er aufgab, seinen Safe öffnete und den Tätern einen vierstelligen Bargeldbetrag aushändigte. Nun wurde das Trio vom Stuttgarter Landgericht der besonders schweren räuberischen Erpressung in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung schuldig gesprochen. Das teilte ein Gerichtssprecher mit. Gegen einen zur Tatzeit 21-Jährigen verhängten die Richter demnach eine Freiheitsstrafe von drei Jahren und neun Monaten. Die Staatsanwaltschaft hatte vier Jahre und drei Monate Haft gefordert. Sein Verteidiger beantragte eine Freiheitsstrafe von höchstens zwei Jahren und sechs Monaten.

Gegen die beiden anderen Angeklagten wurden Jugendstrafen verhängt. Ein damals 20-Jähriger wurde zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr und acht Monaten verurteilt. Ein zur Tatzeit 19-Jähriger wurde zu zwei Jahren verurteilt. Auch er muss die Haft vorerst nicht antreten. Bei der Strafe handelt es sich um eine sogenannte Vorbewährung, die es nur im Jugendstrafrecht gibt. Der Mann steht in den nächsten Monaten unter Beobachtung, muss Auflagen erfüllen und sich die Bewährung gewissermaßen verdienen, die im Nachhinein dann per Beschluss verhängt werden kann.

Zwölf 500-Euro-Scheine aus dem Safe erpresst

Den Ermittlungen zufolge hielt sich der 19-Jährige am Abend des 23. Juli in der Wohnung eines 28 Jahre alten Bekannten in Ostfildern auf. Später ließ er seine 20 und 21 Jahre alten Komplizen in die Wohnung, ohne dass der 28-Jährige dies zunächst bemerkte. Diese bedrohten den Wohnungsinhaber mit Schreckschusswaffen und verletzten ihn durch Fußtritte so schwer, dass er später im Krankenhaus behandelt werden musste. Das Gericht geht davon aus, dass die Männer so an das Geld des Opfers gelangen wollten. Der 28-Jährige übergab den Tätern schließlich zwölf 500-Euro-Scheine aus seinem Safe.

Die Tat wurde erst am nächsten Tag bekannt, als sich ein Zeuge bei der Polizei meldete. Der 19-jährige Bekannte des Geschädigten wurde wenige Tage nach dem Überfall dingfest gemacht. Über ihn kamen die Ermittler auf die Spur der Mittäter. Sie wurden Anfang September festgenommen. Seit Februar wurde ihnen der Prozess gemacht.