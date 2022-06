Leinfelden-Echterdingen Die alte Schule gilt als Edelstein im Ortszentrum

90 Schüler pro Klasse, die Lehrer haben in den Räumen darüber gelebt: So hat einst der Schulalltag in Echterdingen ausgesehen. Das Schulhaus gibt es auch heute noch. Allerdings fehlt ihm sein imposanter Giebel. Das könnte sich ändern.