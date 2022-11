1 Schöner Sanierungsfall: der Littmann-Bau, Stuttgarts Oper. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Jetzt geht’s los! Jedenfalls bald. Der Verwaltungsrat der Staatstheater, in dem Stadt und Land vertreten sind, will bei der Opernsanierung keine Zeit mehr verlieren. Nach seiner jüngsten Sitzung demonstriert er Entschlossenheit.















Link kopiert

Um eine Vorstellung davon zu bekommen, wie es mit der Opernsanierung in Stuttgart läuft, sollte man Marc-Oliver Hendriks auf seiner Zeitreise begleiten. Der Geschäftsführende Intendant der Staatstheater Stuttgart berichtete am Montagabend im Anschluss an die Verwaltungsratssitzung im Stuttgarter Rathaus davon, wie er 2008 in der freudigen Erwartung nach Stuttgart kam, dass die Sanierung des Schauspiels und des Littmann-Baus bis 2011 abgeschlossen sein würden. Seitdem sind elf Jahre vergangen. Das Schauspiel ist saniert, die Oper ist jedoch noch immer ein Sanierungsfall mit Arbeitsbedingungen, die Beschäftigten nicht zuzumuten sind. Elf Jahre lang wurde geplant und gerechnet und geprüft. Viele Beschlüsse wurden gefasst – und viele Chancen verpasst. Mit dem Ergebnis, dass die Vollendung des Projekts in so weiter Ferne liegt, dass manche der heutigen Opernbesucher es möglicherweise gar nicht mehr erleben: erst Ende der 2030er Jahre könnte es soweit sein – wenn alles gut läuft.