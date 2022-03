6 Die Fantastischen Vier spielen am 1. und 2. Juli 2022 erneut auf dem Cannstatter Wasen (hier im Mai 2017 bei der VfB-Aufstiegsfeier). Foto: dpa/Jan-Philipp Strobel

So viel fiel aus – im Sommer 2022 kehren die großen Open Airs geballt zurück. Weil das Stadion umgebaut wird, geht’s mit eigenen Tribünen auf den Wasen. Rammstein, die Fantas, Iron Maiden, Die Toten Hosen, das Kesselfestival kommen. Hier unser Überblick.















Link kopiert

Im dritten Anlauf wollen Rammstein endlich in Stuttgart landen: Vor zwei Jahren waren ihre beiden Stadionkonzerte im Rekordzeit ausverkauft, damals noch für die Mercedes-Benz-Arena geplant. Auch 2021 mussten die Show-Giganten mit dem als brachial beschriebenen Musikstil wegen Corona ihre Tour streichen. Ungebrochen ist der Hype um die Hammerhart-Band, die in Russland große Erfolge feiert, sich aber im Krieg ganz klar auf die Seite der Ukraine positioniert. Wenn Frontmann Till Lindemann und Co. am 10. und 11. Juni die bereits zweimal verschobenen Open-Air-Konzerte am Neckar nachholen, wird es keine Karten mehr an der Abendkasse geben.

Veranstalter bauen Tribüne und Infrastruktur gemeinsam auf

Die Pandemie hat das kulturelle Leben zum Erliegen gebracht. Die Zwangspause sollte länger andauern als zu Anfang befürchtet. Weil so viele Bühnenattraktionen ausgefallen sind, kommen sie fürs große Publikum in diesem Sommer geballt zurück. Der Hunger auf Live-Erlebnisse ist groß. Die Mercedes-Benz-Arena allerdings steht diesmal nicht zur Verfügung, weil sie umgebaut wird. Deshalb ziehen die Künstlerinnen und Künstler einige Hundert Meter weiter aufs Wasengelände, wo Tribünen samt einer Riesenbühne gleich nach dem Frühlingsfest aufgebaut werden.

Quasi ein eigenes „Stadion“ soll entstehen, für das sich die Veranstalter wie SKS Russ, Musiccircus, Chimperator und C2 Concerts mit in.Stuttgart zusammentun. Die Infrastruktur wie Toilettenanlagen und Eingänge kann kostensparend gemeinsam und abwechselnd genutzt werden. Die Besucherobergrenze liegt bei 50.000 Fans. Mehr Stehplätze als im benachbarten Stadion wird es geben, wo die Zahl der Tribünenplätze deutlich höher ist. Spezielle Maßnahmen für den Lärmschutz sind auf dem vorgesehen. Um 22.30 Uhr ist immer Schluss.

Wer spielt wann auf dem Wasen im Sommer 2022?

Die Konzerte auf dem Cannstatter Wasen im Überblick: Rammstein am 10. und 11. Juni, Beginn jeweils 18.30 Uhr (alles ausverkauft), Kesselfestival am 25. und 26. Juni, Beginn auf der Haupttribüne jeweils um 13.30 Uhr mit Bands wie Silbermond, Orsons, Annenmaykantereit (es gibt noch Karten), die Fantastischen Vier am 1. und 2. Juli, Einlass um 16.30 Uhr (Karten nur noch für das zweite Konzert), Iron Maiden am 9. Juli, 17.45 Uhr (nur noch wenige Karten), Die Toten Hosen am 16. Juli, 17.30 Uhr (ausverkauft).

Wie wird sich das anfühlen, wenn wieder Tausende nebeneinander ein Open-Air-Konzert erleben dürfen? Kehrt die Unbeschwertheit zurück oder bleibt Unsicherheit zurück? Auf dem Wasen fänden wesentlich mehr Besucher Platz, bis zu 100.000. Doch angesichts von Corona wird das Gelände nur zur Hälfte belegt. Bei Rammstein wird es zu den beiden Seitentribünen auch noch eine hintere Tribüne geben, die danach abgebaut wird.

Nach den Toten Hosen wird fürs Volksfest aufgebaut

Die Ruhe auf dem Wasen dürfte bald vorbei sein. Wahrscheinlich müssen bei den Freiluft-Konzerten auch keine Masken mehr getragen werden. Das Frühlingsfest vom 16. April bis 8. Mai macht den Anfang mit dem Comeback des Rummels. Bierzelte wird es dort nicht geben, was sich für die Festivalmacher als Vorteil erweist. Sie können dann gleich mit dem Aufbau der Tribünen beginnen. Für Veranstalter dürfte es sich lohnen, dass sie umziehen vom Stadion auf den Wasen: Dort muss nicht der Rasen kostenintensiv überdeckelt werden. Auch können die Konzertmacher die Gastronomie (bei Festivals in dieser Größenordnung sehr lukrativ) in eigener Regie betreiben – in der Mercedes-Benz-Arena gehört einer Firma das Verkaufsrecht.

„Gleich nach dem Abbau der Toten Hosen am 16. Juli beginnt der Aufbau fürs Cannstatter Volksfest“, sagt Marcus Christen von in.Stuttgart. Die Freude ist groß, dass wieder mehr Normalität möglich wird – sofern nicht eine neue Corona-Welle alles wieder stoppt. Doch von schlechten Nachrichten haben alle nun genug!