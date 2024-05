Open-Air-Sommer in Leinfelden: Diese Bands mischen bei „Kultur am Park“ mit

1 Ein Zugpferd beim Open-Air-Festival in Leinfelden wird diesmal die Abba-Coverband Dancing Queens sein. Foto: privat

In diesem Sommer stehen bei der Veranstaltungsreihe „Kultur am Park“ in Leinfelden an drei Abenden arrivierte Musiker und junge Talente auf der Bühne an der Filderhalle. Nun steht fest, wer alles auftreten wird.











Dass sich die Fans von Open-Air-Konzerten auch in diesem Sommer wieder auf die Veranstaltungsreihe „Kultur am Park“ in Leinfelden freuen können, steht schon länger fest. Auch die Hauptacts, welche die Filderhalle und das städtische Kulturamt als gemeinsame Organisatoren verpflichtet haben, sind schon bekannt. Nun hat eine fünfköpfige Jury aus Vertretern des Kulturamtes, der Musikschule und der Filderhalle entschieden, welche jungen Talente zusätzlich auftreten werden.