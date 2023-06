1 Mit dem Film „25 km/h“ startet das „Sommerkino in LE“. Foto: dpa/Sony Pictures

Von Ende Juni an gibt es in Leinfelden-Echterdingen bei den Open-Air Reihen „Sommerkino in LE“ und Kino und „Kultur am Park“ Filme und Musik bei freiem Eintritt. Zum Auftakt der Filmreihe gibt es ein Roadmovie mit zwei Mofas.















Wann es zu spät ist? Nie, wenn man Markus Gollers 2018 veröffentlichten Film „25 km/h“ als Maßstab nimmt. Denn auf der Beerdigung ihres Vaters treffen sich die ungleichen Brüder Christian (Lars Eidinger) und Georg (Bjarne Mädel) nach 30 Jahren Kontaktpause wieder und starten spontan die Mofa-Tour quer durch Deutschland, die sie als 15-Jährige geplant hatten. Mit dem Roadmovie mit der Höchstgeschwindigkeit von 25 Kilometern pro Stunde startet am Samstag, 24. Juni, am Neuen Markt in Leinfelden die kleine Freiluftfilmreihe bei freiem Eintritt „Sommerkino in LE“.

Eine etwas größere Reise mit einer deutlich höheren Geschwindigkeit unternehmen Julia Roberts und George Clooney in der Romantikkomödie „Ticket ins Paradies“, und auch das „Sommerkino in LE“ zieht mit seinem zweiten Film am 1. Juli weiter – nämlich auf die Festwiese in Stetten. Der dritte und letzte Teil der kleinen Filmreihe geht dann am 21. Juli auf dem Kirchplatz in Echterdingen über die Leinwand: Dort wird die Musikkomödie „Yesterday“ gezeigt, in der es darum geht, dass ein junger Mann zum Popstar wird, weil sich niemand außer ihm an die Musik der Beatles erinnern kann.

Bands aus der Region vor der Filderhalle

Aus einer Musikkomödie könnte auch der folgende Satz stammen: „Gracefire, das ist die wilde, ,drei-damige‘ Frauen-Power von Nicole Zeyda (Gesang), Diana Höttermann (Gitarre) und Annika Allinger (Drums) – gezähmt von Herrn Simon Jokschas am Bass.“ Tatsächlich steht der Satz aber in der Pressemitteilung der städtischen Filderhalle, die auf eine weitere sommerliche Freiluftreihe in Leinfelden-Echterdingen hinweist, nämlich auf „Kultur am Park“, bei der Bands bei freiem Eintritt auf dem Vorplatz der Filderhalle auftreten. Die solchermaßen beschriebene Band Gracefire greift zwar erst am 3. August ins musikalische Geschehen ein, die städtische Open-Air-Reihe „Kultur am Park“ beginnt aber schon am Freitag, 23. Juni, also einen Tag vor dem „Sommerkino in LE“.

Den Eröffnungsabend der Konzertreihe sollen wie im Vorjahr Bands der Musikschule Leinfelden-Echterdingen bestreiten, diesmal sind die Formationen LE Soultrain und Magic U15 dabei. Am 30. Juni tritt dann die Band Heinz und die Bembel vor der Filder-halle auf, laut Pressemitteilung „in Polyestergarderobe gekleidet und mit Zweithaar bestückt“. Gespielt werden sollen Coverversionen. Die Bands Cloey (21. Juli), Jester’s Tale und Paraception (beide am 18. August) sowie Still Sane (1. September) vervollständigen das Open-Air-Programm.