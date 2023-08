Open-Air-Konzert in Stuttgart

33 Die Elektropunk-Formation Deichkind gastierte am Freitag in Stuttgart. (Archivbild) Foto: IMAGO/3S PHOTOGRAPHY/IMAGO/Sven-Sebastian Sajak

Zahlreiche Fans haben Deichkind am Freitagabend bei ihrem Open-Air-Konzert auf dem Cannstatter Wasen abgefeiert. Am Samstag wartet Cro an gleicher Stelle.















Krachend, krachender, Deichkind! Die Elektropunk-Formation aus Hamburg hat am Freitagabend den Cannstatter Wasen gerockt. Volles Haus, kein Regen, nur leichtes Nieseln gegen Ende! Luftballons mit großem D, die U-Bahn voll! Was bedeuten die Tetraeder-Hüte? Und was das große Fass? - egal! Nein, Kunst!

12.500 Fans haben die Band mit den klug-gesellschaftskritischen Texten abgefeiert, oder war es vielleicht umgekehrt? Der Tourtitel „Neues vom Dauerzustand“ hält, was er verspricht und so lässt Deichkinds’ Performance-Show nicht nur die Freunde der Pogo-Party glücklich zurück, sondern auch all jene, die nicht genug von Bass und Spaß bekommen. Es war zu erwarten und hat sich bestätigt: Zugabe: „Yippie, Yippie, Yeah und Remmidemmi“, - sehr fein und auch - „Leider geil“.