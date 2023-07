1 Die ganz besondere Atmosphäre des Martinskirchhofs bietet die perfekte Kulisse fürs Kirchheimer Sommernachtskino. Foto: Carsten Riedl

In lauschigen Sommernächten lässt sich Kino unter freiem Himmel besonders angenehm genießen. Zwei der großen Open-Air-Kinos in der Region kann man im Kreis Esslingen erleben: das Kino auf der Esslinger Burg und das Kirchheimer Sommernachtskino.















Sommer, Sonne, Filmgenuss – für viele Kino-Fans gehört das ganz selbstverständlich zusammen. Zwei der beliebtesten Open-Air-Kinos der Region kann man im Landkreis Esslingen erleben: das Kino auf der Burg in Esslingen und das Kirchheimer Sommernachtskino. Beide mobilisieren das Publikum in Scharen, weil sie attraktive Filme in reizvollem Ambiente präsentieren. Und weil sie dem Publikum Genuss für alle Sinne versprechen.

Wiedersehen mit Indiana Jones

Den Anfang macht vom 27. Juli bis zum 5. August das Kino auf der Esslinger Burg in einer der stimmungsvollsten Freilicht-Locations weit und breit. Im Kultursommer 1993 hat das Kommunale Kino diesen Ort für sich und sein Publikum entdeckt – seither steigt dort jedes Jahr im Sommer ein Filmfestival, das weit in die Region hinein strahlt. Wer schon kurz nach Einlassbeginn um 19 Uhr anreist, kann sich nicht nur die besten Plätze sichern und das gastronomische Angebot genießen, sondern auch ein Vorprogramm mit Live-Bands aus der Region erleben.

Und das Filmprogramm kann sich sehen lassen: Diesmal darf sich das Publikum unter anderem auf Sönke Wortmanns Komödie „Der Nachname“ und Cédric Klapischs Tanzfilm „Das Leben – Ein Tanz“ freuen. Schon vor dem offiziellen Kinostart ist die Komödie „Fisherman’s Friends – Eine Brise Leben“ zu sehen, weitere Highlights sind „Die Insel der Zitronenblüten“, Shekhar Kapurs Culture-Clash-Komödie „What’s Love got to do with it“, Olivia Newmans Bestsellerverfilmung „Der Gesang der Flusskrebse“ und die jüngste Folge der Kultfilmreihe „Indiana Jones“.

Ganz anders, aber nicht minder reizvoll zeigt sich das Kirchheimer Sommernachtskino, das vom 3. bis 27. August auf dem Martinskirchplatz hinter dem Kornhaus stattfindet. Vor malerischer Kulisse zeigen die Veranstalter an 25 Abenden eine Auswahl der attraktivsten Filme der Saison. Titel wie „Avatar – The Way of Water“, die Disney-Trickfilme „Elemental“ und „Arielle – Die Meerjungfrau“, die Musical-Komödie „Greatest Days“, die Romantikkomödie „Die Unschärferelation der Liebe“, Marc Forsters Tragikomödie „Ein Mann namens Otto“ mit Tom Hanks oder die jüngste Folge der Actionreihe „Mission Impossible“.

Filmgenuss mit vielen Extras

Neben einer starken Filmauswahl und einem außergewöhnlichen Ambiente in der Kirchheimer Altstadt punktet das Sommernachtskino bei seinem Publikum mit einer abwechslungsreichen Gastronomie und mit manchen Extras. Passend zur französischen Komödie „Im Taxi mit Madeleine“ gibt es zum Beispiel am Sonntag, 13. August, um 10.30 Uhr auf dem Martinskirchplatz einen ökumenischen Kino-Gottesdienst mit anschließendem Weißwurstfrühstück.

In der Reihe „KinderKircheKino“ können filmbegeisterte Jungen und Mädchen Geschichten und Abenteuer erleben. Anschließend gibt es fürs junge Publikum eine abenteuerliche Führung durch die Martinskirche. Und wie einige Tage zuvor das Kino auf der Esslinger Burg beginnt auch das Kirchheimer Sommernachtskino mit einer Sondervorstellung, zu der die Stadt ehrenamtlich Engagierte einlädt.

Wenn Ende August die Leinwand auf dem Martinskirchplatz wieder weggepackt wird, ist das Filmvergnügen unter freiem Himmel für dieses Jahr nicht vorbei: Das Kommunale Kino Esslingen veranstaltet vom 16. August bis 23. September im Biergarten der hauseigenen Gastronomie und auf dem benachbarten Hochschulgelände das Kino am Campus.

Nähere Informationen gibt es unter: www.koki-es.de und https://sommernachtskino.com/