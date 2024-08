Open-Air-Kino in Esslingen: Campus der Hochschule wird zum Filmpalast

1 Tandin Wangchuk in der Komödie „Was will der Lama mit dem Gewehr?“ Foto:

Sommerzeit ist die große Zeit der Open-Air-Kinos. Eines der stimmungsvollsten Festivals konnte man erst kürzlich auf der Esslinger Burg erleben – eines der originellsten lädt nun in den Biergarten des „Lux“, der Gastronomie des Kommunalen Kinos (Koki), ein. Dort bietet das „Kino am Campus“ Platz für 150 Gäste, die sich bis 28. September auf ein Filmprogramm freuen dürfen, das zeigt, welch breit gefächertes Repertoire das Koki übers Jahr zu bieten hat.

„Bei der Programmgestaltung besteht im Vergleich zum ‚Kino auf der Burg‘ deutlich mehr Freiheit, da das finanzielle Risiko überschaubar ist“, erklären die Organisatoren. So lässt sich die volle Bandbreite des aktuellen Filmangebots nutzen, das sich in diesem Spätsommer und Herbst sehr ansprechend gestaltet. Außerdem finden sich einige der Publikumslieblinge aus dem ersten Halbjahr 2024 im Programm. Dazu gibt es wie auf der Burg einen täglich wechselnden Vorfilm. Die Anfangszeiten richten sich nach dem Sonnenuntergang: Einmal die Woche verschiebt sich der Filmstart um 15 Minuten nach vorn.

Los geht’s am Montag, 26. August, um 20.45 Uhr mit dem Trickfilm „Alles steht Kopf 2“, einem lebensklugen Vergnügen für jedes Alter, das zeigt, wie sich die Gefühlswelt verändert, wenn die Hormone in der Pubertät Achterbahn fahren. Die Provinzkomödie „Kleine schmutzige Briefe“ ist am Dienstag, 27. August, ab 20.45 Uhr zu sehen – eine vorzüglich gespielte, liebevoll in Szene gesetzte und auf wahren Begebenheiten beruhende Geschichte um obszöne anonyme Briefe, die ein Dorf in Aufruhr bringen. „Die Gleichung ihres Lebens“ erzählt am Mittwoch, 28. August, ab 20.45 Uhr die Geschichte einer hochbegabten jungen Mathematikerin, die ihre Promotion sausen lässt, nachdem sie mit einem gravierenden Fehler konfrontiert wird.

„Eine Feier des Lebens“

Die turbulente Familienkomödie „Sonnenplätze“ ist am Donnerstag, 29. August, ab 20.30 Uhr zu sehen: Nachwuchsautorin Sam zieht in das Ferienhaus ihrer Mutter nach Lanzarote, um ihren Liebeskummer hinter sich zu lassen. Doch dort ist sie nicht alleine, und so kommt Sam vom Regen in die Traufe. Als „eine Feier des Lebens, ein Lob des Einfachen und eine liebevolle Rechtfertigung des Außenseitertums“ charakterisiert das Koki-Team den Film „Perfect Days“, der am Freitag, 30. August, ab 20.30 Uhr im „Kino am Campus zu sehen ist. Von den Schwierigkeiten, den ersten Menschen auf den Mond zu bringen, den Pleiten und Pannen, die dabei passieren können, und dem Versuch, das Projekt trotzdem medienwirksam zu präsentieren, erzählt der Film „To the Moon“, der am Samstag, 31. August, ab 20.30 Uhr am Campus läuft. Und am Sonntag, 1. September, endet die Woche mit dem Kinodrama „Was will der Lama mit dem Gewehr?“, das ab 20.30 Uhr zu sehen ist.

Karten gibt es im Vorverkauf bei der Buchhandlung Provinzbuch und im Internet bei Kinoheld.