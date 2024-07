Open-Air-Kino auf der Esslinger Burg: Ehrenamtsabend ist künftig wieder gesetzt

1 Schon lange vor Filmbeginn erlebte das Publikum einen entspannten Sommerabend im Kino auf der Esslinger Burg. Foto: / Robin Rudel

Das Open-Air-Kino auf der Esslinger Burg präsentiert bis zum 3. August allabendlich Livemusik und starke Filme. 2600 Zuschauer erlebten zum Auftakt einen entspannten Abend. Dass die Stadt den Tag des Ehrenamts streichen wollte, sorgt weiter für Unmut.











Das Kino auf der Burg ist eröffnet, und anders als an vielen Abenden im vergangenen Jahr hatte das Wetter diesmal großen Anteil am Gelingen. Rund 2600 Kino-Fans erlebten einen entspannten Auftakt mit Reinaldo Marcus Greens Musiker-Biografie „Bob Marley: One Love“. Für viele war’s ein besonderer Abend, schließlich hatte die Stadt 2000 Freikarten für ehrenamtlich Engagierte bereitgestellt.