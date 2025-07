Open Air im Kreis Esslingen: Von Pink Floyd bis AC/DC: Tribute-Bands beim Sonnenrot-Festival

1 Die Tribute-Band Viva La Vida ist mit Hits von Coldplay wieder dabei. Foto: Veranstalter

Drei Tribute-Bands, die die Hits bekannter Größen wie Coldplay, Pink Floyd und AC/DC zum Klingen bringen, spielen am Wochenende auf dem Sonnenrot-Festival in Kirchheim. Von Freitag, 25. Juli, bis Sonntag, 27. Juli, verwandelt sich der Segelflugplatz Hahnweide wieder einmal in ein Open-Air-Festivalgelände, bei dem nicht nur Livemusik geboten wird.

Neu ist bei dieser vierten Auflage die kürzere Dauer: Das Sonnenrot geht nur noch über drei statt vier Tage. Der Donnerstag sei nicht so gut angenommen worden, heißt es seitens der Veranstalter. Das Gelände öffnet diesmal erst um 17 Uhr, das Vorprogramm beginnt jeweils um 18 Uhr. Die Hauptakteure treten gegen 20 Uhr auf. Bis Mitternacht ist Action geboten – inklusive des Sonnenuntergangs vor der imposanten Kulisse der Schwäbischen Alb, der dem Festival den Namen gibt.

Planet Floyd spielt die Hits von Pink Floyd. Foto: Veranstalter

Den Auftakt macht am Freitag die Band Black Ice mit Musik von AC/DC, als Vorband ist Met On Monday aus Köngen dabei. Am Samstag heißt es Viva la Vida – lebe das Leben. Die gleichnamige Tribute-Band huldigt den Hits der Rock-Pop-Band Coldplay. Zuvor sind die Soul- und Hip-Hop-Künstlerin Nagomi sowie die Jazz-Vokalistin Nuria Noba, die beide aus Stuttgart stammen, zu hören. Zum Abschluss am Sonntag wird die Gruppe Planet Floyd mit Hits der Rockband Pink Floyd dem Publikum einheizen. Im Vorprogramm tritt Sänger Ricky Vicente aus Ludwigsburg auf.

Auch neben der Bühne kommt Festivalstimmung auf

Neben der großen Bühne laden eine gemütliche Zeltstadt mit Sitzgelegenheiten sowie eine Chillout-Area mit Liegestühlen und schattenspendende Pavillons zum Verweilen ein. Diverse Foodtrucks versorgen die Besucher mit Speisen und Getränken. Das Tagesticket kostet im Vorverkauf acht und an der Abendkasse zehn Euro, ein an allen Tagen gültiges Festival-Ticket ist für 18 Euro zu haben.

Alle Infos: www.sonnenrot-festival.de