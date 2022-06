Nach Katastrophe von Duisburg Loveparade-Gründer plant neuen Rave in Berlin

Die Loveparade hatte ihre besten Zeiten in den 1990er Jahren, sie endete in der Katastrophe von Duisburg. Jetzt plant ihr Gründer Matthias Roeingh alias Dr. Motte einen neuen Rave in Berlin - was hat es damit auf sich?