Großeinsatz in Köngen Feuerwehreinsatz wegen chemischer Reaktion

Am frühen Donnerstagmorgen hat sich in einem Abfallbehälter in einer Firma in Köngen (Kreis Esslingen) chlorhaltiger Dampf entwickelt. Ursache war eine chemische Reaktion. Die Nürtinger Straße wurde teilweise gesperrt.