Onlinebefragung zum Esslinger Fuß- und Radverkehr: Wunschzettel für eine Stadt der kurzen Wege

1 Ein Nahmobilitätskonzept soll dafür sorgen, dass Fußgänger, Radler und Autos gut in Esslingen unterwegs sind. Foto: dpa/Violetta Kuhn

Esslingen sieht sich gern als eine Stadt der kurzen Wege. Vieles lässt sich gut zu Fuß und mit dem Fahrrad erreichen. Ein Nahmobilitätskonzept soll helfen, wichtige Haupt- und Nebenrouten für den Fuß- und Radverkehr im Stadtgebiet weiter zu verbessern.











Viele Strecken in Esslingen lassen sich schon jetzt problemlos zu Fuß oder mit dem Fahrrad erledigen. Um ihrem Anspruch als Stadt der kurzen Wege noch besser gerecht zu werden, arbeitet die größte Kommune im Landkreis seit Ende 2024 an einem Nahmobilitätskonzept. „Ziel ist es, wichtige Haupt- und Nebenrouten für den Fuß- und Radverkehr im Stadtgebiet zu definieren und nach und nach zu verbessern. Am Ende soll aus jedem Stadtteil zu Fuß und per Rad eine durchgehende Route bis zur Innenstadt führen“, heißt es im Rathaus. Um Wünsche und Anregungen der Bürgerinnen und Bürger zu sammeln, bietet die Stadt nun eine Onlinebefragung an.

Auf einer Karte im Internet können Routen für den Rad- und für den Fußverkehr entweder gemeinsam oder separat dargestellt werden. Bis 28. April kann diese Karte kommentiert und mit Hinweisen versehen werden. „Die Anwohnerinnen und Anwohner in den Stadtteilen nutzen die Routen täglich und wissen genau, welche Strecken bereits gut funktionieren oder wo noch Bedarf besteht“, erklärt Teresa Engel, die Leiterin der Stabsstelle Mobilität der Stadt Esslingen. „Auf diese Expertise möchten wir zurückgreifen und gemeinsam ein komfortables, sicheres und durchgehendes Fuß- und Radwegenetz aufbauen.“

Die Erfahrungen der Esslinger zählen

Die Esslinger Hindenburgstraße wurde zur Fahrradstraße. Foto: Roberto B/ulgrin

Wer sich an der Onlinebefragung beteiligt, kann beispielsweise in der Karte Stellen markieren, die per Rad oder zu Fuß nicht optimal nutzbar sind. Hinweise auf häufig genutzte Wege und Verbindungen sind ebenfalls gern gesehen. Zudem können die bereits dargestellten Routen kommentiert und ergänzt werden.

„Mit der Beteiligung möchten wir auch herausfinden, welche Strecken für den Fuß- und Radverkehr in Esslingen besonders wichtig sind“, sagt Teresa Engel. Denn diese Routen sollen anschließend priorisiert werden, um den Fuß- und Radverkehr sicherer zu gestalten – etwa durch Standards wie Mindestbreiten oder eine barrierefreie Gestaltung von Fußwegen.

So nimmt man an der Befragung teil

Die Onlinebefragung findet man im Internet unter: www.jetzt-mitmachen.de/nahmobilitaet-esslingen-am-neckar/