Online-Umfrage: Welche Themen interessieren die Menschen im Kreis Esslingen zur Landtagswahl?

Am 8. März geben die Menschen den Kandidaten und Parteien für den Landtag ihre Stimme. Davor können Leserinnen und -Leser unserer Zeitung die landespolitischen Themen wählen, die sie besonders wichtig finden.

Welche Themen bewegen den Kreis Esslingen vor der Landtagswahl? Eine Online-Umfrage unserer Zeitung gibt Leserinnen und Lesern die Chance, ihre Prioritäten zu setzen.











Am 8. März können auch die Bürgerinnen und Bürger im Kreis Esslingen mitbestimmen, in welche Richtung es im Ländle geht. Die Wahlprogramme der Parteien zur Landtagswahl in Baden-Württemberg stehen längst – es geht um mehr Polizei, weniger Bürokratie, kostenfreie Kinderbetreuung, mehr Green-Tech, Rückzug vom Verbrenner-Aus und und und. Doch welche Themen bewegen die Menschen zwischen Neckar, Fildern und Alb? Das will unsere Zeitung von ihren Leserinnen und Lesern wissen.

In einer Online-Umfrage können Sie ab sofort und bis Sonntag wählen, was Ihnen besonders unter den Nägeln brennt. Die Top Drei der Themen werden dann für die Berichterstattung vor der Wahl aufgegriffen, die Direktkandidaten aus den Wahlkreisen Esslingen, Kirchheim und Nürtingen um Stellungnahme gebeten.

Acht Themen zur Wahl: Landespolitik beeinflusst Kreis Esslingen

Zur Wahl stehen acht Themenbereiche, auf die die Landespolitik Einfluss hat – mit spürbaren Auswirkungen im Kreis Esslingen. Viele Bereiche, die beispielsweise auf Bundes- oder Europagesetzgebung basieren, werden aus diesem Grund nicht in der Umfrage berücksichtigt.

Eine Teilnahme an der anonymen Online-Abstimmung ist bis einschließlich Sonntag, 15. Februar, möglich.