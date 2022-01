1 Die Paysafecard ist eine Guthabenkarte, mit der bei unterschiedlichen Händlern eingekauft werden kann. Foto: pexels

Die Paysafecard ist eine sehr angenehme Möglichkeit, um im Internet zu bezahlen. Dabei müssen Sie Ihre Bankdaten nicht mit angeben, es handelt sich um ein Prepaid System. Im Folgenden erklären wir Ihnen, wie die Paysafecard funktioniert und worauf Sie bei der Nutzung achten sollten.















Was ist die Paysafecard?

Die Paysafecard ist eine Guthabenkarte, mit der bei unterschiedlichen Händlern eingekauft werden kann. Sie zahlen Bargeld an einer Kasse ein und erhalten im Gegenzug eine Karte mit einem Code, womit im Internet bezahlt werden kann. Es ist weder ein Bankkonto noch eine Kreditkarte notwendig, um eine Paysafecard kaufen zu können. Die Paysafecard ist aktuell der Marktführer im Bereich der online Prepaid Zahlungen.

So funktioniert die Paysafecard

Die Paysafecard kann mittlerweile in über 40 Ländern auf der ganzen Welt gekauft werden. Dort wird sie an den unterschiedlichsten Verkaufsstellen angeboten. Die Paysafecard schenkt Ihnen eine Menge Freiheit und Sie können diese in den unterschiedlichsten Wertstufen kaufen: Von 5 bis 100 Euro gibt es die Paysafecard in unterschiedlichen Abstufungen. Besonders praktisch ist es, die Karte gleich online zu kaufen, dann erhalten Sie den Code per E-Mail oder SMS.

Warum ist die Paysafecard so sicher?

Die Paysafecard gilt als besonders sicher. Schließlich soll die eigene und die Sicherheit der Kunden stets gewährleistet werden. Dabei gibt es verschiedene Sicherheitsmechanismen:

Phishing

Für die Nutzung der Paysafecard müssen keine persönlichen Daten hinterlegt werden. Daher kann auch kein Identitätsdiebstahl vorkommen. Das sogenannte Phishing wird also verhindert. Trotzdem kann es nach einem Kauf vorkommen, dass Sie bestimmte Mails erhalten, in denen Hecker versuchen an Ihre Daten zu kommen. Daher sollten Sie auch im Anschluss keine Mails mit verdächtigen Links oder Anhängen öffnen.

Sollten Sie doch mal versehentlich einen solchen Link angeklickt haben, dann gilt es den Computer von einem Experten auf mögliche Schäden untersuchen zu lassen. Sollten Sie den Code, den Sie nach dem Kauf eine Paysafecard erhalten, an einen Betrüger weitergegeben haben, dann sollten Sie die Service Hotline von Paysafecard kontaktieren. Der Code kann anschließend gesperrt werden, wenn dieser noch nicht eingesetzt wurde.

Sicherheitscode

Eine zusätzliche Sicherheit bietet das PIN Code Verfahren. Beim Kauf einer Paysafecard erhalten Sie einen 16-stelligen Code, der später beim Bezahlen eingegeben werden muss. Wenn Restguthaben auf der Karte übrig bleibt, dann können Sie dieses für einen späteren Einkauf nutzen. Wenn Sie vermuten, dass jemand ohne Ihre Zustimmung den Code genutzt hat, dann können Sie diesen, wie oben bereits genannt, über die Service Hotline sperren lassen. In Betrugsfällen sollten Sie zudem die Polizei einschalten, um diese Fälle zur Anzeige zu bringen.

Rückerstattung

Wenn Sie die Paysafecard haben sperren lassen, dann können Sie das gekaufte Guthaben auf Ihr Bankkonto zurückerstatten lassen. Wenn Sie Ihr Guthaben abfragen und eine Fehlermeldung erscheint, dann hat die Sperrung funktioniert. In diesem Fall hilft Ihnen das Team von Paysafecard weiter. Die Rückerstattung funktioniert über einen Onlineantrag, dabei muss die Kontoverbindung angegeben werden, inklusive Kopie des Codes, Ihrem Ausweis und einen Nachweis über den Wohnsitz. Die Rückerstattung wird anschließend innerhalb von elf Tagen abgewickelt.

Vorteile & Nachteile der Paysafecard

Die Paysafecard hat einige Vor- und Nachteile, die wir Ihnen nun vorstellen:

Vorteile

● Es müssen keine sensiblen Daten angegeben werden

● Das Guthaben kann für mehrere Einkäufe genutzt werden

● Die Paysafecard ist sehr flexibel einsetzbar

● Das Guthaben von verschiedenen Paysafecards kann im Kundenkonto verwaltet werden

● Der Bezahlvorgang ist sehr sicher

Nachteile

● Die Bezahlung durch die Paysafecard in der anonymen Form, ist nur bis zu einem Betrag von 50 Euro möglich

● Nur registrierte Benutzer können eine Zahlung bis zu 1500 Euro durchführen

● Durch die Bezahlung mit einer Paysafecard können in online Casinos od