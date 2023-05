1 „Temu ist ein gigantischer Bazar für Billigprodukte.“ Foto: IMAGO/ZUMA Press/IMAGO/Giordano Ciampini

Egal ob iPhone-Hülle, Schmuck, Möbel oder Baby-Kleidung: Im chinesischen Online-Shop Temu gibt es eine große Produktauswahl – zum kleinen Preis. Sneaker, die der Marke Adidas ähneln, gibt es für weniger als 12 statt für 180 US-Dollar. Das ergab die Recherche des Online-Blogs „Online Marketing Rockstars“.

„Temu ist ein gigantischer Bazar für Billigprodukte“, schreibt Deutschlandfunk Nova. Die Produkte werden direkt von der Fabrik verkauft – ein Zwischenhändler sei also nicht nötig. Dieses sogenannte „Dropshipping“ sei nur möglich, weil Temu ein Tochterunternehmen des Online-Shopping Giganten Pinduoduo sei. Dieser Gigant habe sich in den letzten Jahren ein riesiges Netzwerk von Fabriken in China aufgebaut, die in wenig Zeit möglichst viele, günstige, Produkte herstellen.

Wie seriös ist das „Chinesische Amazon“?

„Online Shopping ist ein Glücksspiel und gefälschte Bewertungen sind weit verbreitet“, schreibt die amerikanische Fachseite für Business und Technologie ZDNet. Auf der Bewertungsplattform Trustpilot hat Temu im Durchschnitt drei „Sterne“ – fünf Sterne sind das Maximum. Trotzdem ist sie, laut Berichten, eine etablierte und beliebte Plattform. Gerade wegen der großen Beliebtheit sei es ratsam, sich die Bewertungen und Erfahrungsberichte anderer Nutzer gründlich durchzulesen, empfiehlt ZDNet. Auch die Liefer- und Rückgaberichtlinien sollten vor dem Kauf überprüft werden.